Foto: Reprodução/Instagram Jennifer Lopez coloca mansão de solteira à venda por US$42,5 milhões

A cantora Jennifer Lopez colocou à venda a mansão da família em Bel Air, na Califórnia, Estados Unidos, pelo valor de US$ 42,5 milhões de dólares, equivalente a R$214,91 milhões de reais. Jennifez está vendendo a casa apenas alguns meses após se casar com o ator Ben Affleck.

Inicialmente, a ideia da cantora era apenas reformar a grande mansão que possui um total de nove quartos e treze banheiros, mas após o casamento acabou mudando de ideia e decidiu colocar à venda.

A mansão foi construída em 1940 e tem um projeto original feito pelo arquiteto Samuel Marx. A mansão foi construída e está repleta de madeira, pedras e vidros, com direito a bar, sala de jantar, lareira, uma cozinha para um chef, sala de jogos, biblioteca, um camarim, piscina, uma sala de projeção com ocupação para 30 pessoas, uma academia e para fechar, ainda possui um anfiteatro com 100 lugares.

Além de todos estes cômodos, a mansão da cantora ainda possui uma garagem com uma ocupação total para até 30 carros. Sem contar o lago com praia, um pavilhão de entretenimento com cozinha e uma horta orgânica.

De acordo com a descrição da propriedade de Carolwood Estates, corretora responsável pela venda da mansão de Jennifer Lopez, a casa "rara e extraordinária" está localizada em oito "hectares inspiradores" de terra. Jennifer Lopez comprou a mansão em 2016 da atriz Sela War pelo valor de US$ 28 milhões, o equivalente a R$ 141,59 milhões.