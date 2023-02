Reprodução/Instagram - 24/01/23 De biquíni, Viih Tube exibe o barrigão em Fernando de Noronha

Nesta quarta-feira (1), Viih Tube apareceu no Instagram para explicar a ausência nas redes sociais. A atriz revelou que estará gravando um filme enquanto grávida e se mostrou animada sobre esse momento em sua carreira.

"Estou ansiosa para gravar o filme grávida, porque além de ser um desafio, será uma recordação linda", escreveu a influencer nos stories.





A atriz revelou que as preparações para o início das gravações tem tomado tempo e por isso ela estava deixando o contato diário com os seguidores de lado.

Além disso, Vitória também explicou que está continua se preparando para dar à luz a primeira filha. “Ao mesmo tempo, para eu ir gravar o filme, estou me preparando com todos os meu médicos, conheci minha pediatra, ela é incrível!”, revelou a atriz.

Viih Tube e o ex-BBB Eliezer estão esperando a pequena Lua. O casal vem compartilhando diversos momentos da gravidez pelas redes sociais.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.