Reprodução/ Twitter MC Pipokinha

MC Pipokinha falou nesta quarta-feira (1) sobre a situação desconfortável que viveu durante um show na semana passada. "Meus cantos e roupas não justificam o abuso", afirmou a cantora que foi apalpada e teve suas roupas arrancadas ao andar pela plateia.

No vídeo da apresentação, que viralizou nas redes sociais, a artista pode ser vista nas costas de um guarda de segurança, no meio da multidão. Alguns fãs agarraram a cantora, enquanto ela tentava afastar as mãos.





MC Pipokinha mencionou que estava usando protetores de pele na cor de sua pele. Ela também exibiu os adereços e afirmou que em nenhum momento ficou totalmente nua na plateia.

A cantora também afirmou que revidou os ataques e se defendeu com o microfone de um fã que tentou arrancar sua calcinha. “Para ele entender que eu posso estar pelada, mas se eu disser não, é não. Ele foi o único que tentou arrancar a minha calcinha.”, contou.

Pelos stories do Instagram, Pipokinha ressaltou a importância de respeitar o consentimento com as mulheres, independente da situação. “Eu posso estar pelada se eu quiser, que se eu disser não, é não.”, protestou.

