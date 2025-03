Reprodução/Instagram Christiane Torloni

Christiane Torloni , de 68 anos, utilizou as redes sociais para compartilhar um desabafo após ser vítima de um assalto no Rio de Janeiro nesta terça-feira (4). A artista expressou frustração e medo diante da violência urbana que assola a cidade, especialmente durante o período do Carnaval.

Em um vídeo, Torloni contou que foi abordada por assaltantes enquanto pedalava em uma das regiões mais nobres da cidade. "Você sai para dar uma volta de bicicleta numa área considerada segura, com IPTU altíssimo, gente pagando imposto sobre imposto, e quase morre. Te arrancam um mísero fiozinho do pescoço, que nem tinha valor material, só sentimental", relatou.





O colar, presente do filho, foi levado pelos criminosos. A atriz destacou a sensação de impotência e medo que a experiência lhe causou. "Voltei para casa assustada, amuada, e agora passo o resto do Carnaval trancada, vendo o mundo lá fora, mas com medo de sair", desabafou. Ela ainda criticou a falta de segurança pública na cidade, ironizando a gestão municipal: "Obrigada, Prefeitura do Rio de Janeiro, por essa segurança tão presente".

Torloni também refletiu sobre o contraste entre a beleza do Rio e a realidade da violência. "É uma cidade incrível, maravilhosa, para a qual tantas pessoas vêm curtir o Carnaval, mas que está implacavelmente refém da bandidagem. É triste, cara", lamentou.