Reprodução/@adrpxds Paolla Oliveira como Pombagira





O Carnaval 2025 se despede nesta terça-feira (4) com a terceira e última noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Quatro escolas de samba atravessam a Marquês de Sapucaí , trazendo enredos que vão do futurismo à exaltação de grandes figuras da história e da música brasileira.

A Mocidade Independente de Padre Miguel abre a noite com um enredo futurista, seguido pelo Paraíso do Tuiuti, que traz a trajetória de Xica Manicongo . A Acadêmicos do Grande Rio promete emocionar com sua homenagem às lendas amazônicas, enquanto a Portela encerra a festa exaltando Milton Nascimento.

Confira a ordem dos desfiles desta terça-feira (4):



22h00 – Mocidade Independente de Padre Miguel

23h30 – Paraíso do Tuiuti

01h00 – Acadêmicos do Grande Rio

02h30 – Portela

Mocidade Independente de Padre Miguel





Com o enredo "Voltando para o futuro, não há limites para sonhar", a Mocidade traz uma reflexão sobre o amanhã da humanidade. A escola, que homenageia sua carnavalesca Márcia Lage – falecida em janeiro –, busca levar uma mensagem de conscientização ambiental e social.

Rainha de bateria: Fabíola Andrade

Famosos confirmados: Erika Schneider, Carolina Arjonas, Tati Minerato, Gabriela Mendes e Gi Alparone.

Paraíso do Tuiuti

A Tuiuti aposta na força da história para emocionar o público com o enredo "Quem tem medo de Xica Manicongo?". A escola narra a trajetória da primeira travesti do Brasil , escravizada no século 16 e símbolo de resistência.

Rainha de bateria: Mayara Lima

Famosos confirmados: Erika Hilton desfilará na comissão de frente.

Acadêmicos do Grande Rio

A Grande Ri o mergulha na mitologia amazônica com o enredo " Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós". Além do espetáculo na avenida, o desfile marca a despedida de Paolla Oliveira como rainha de bateria.

Rainha de bateria: Paolla Oliveira

Famosos confirmados: Dira Paes, Fafá de Belém, Christian Chávez (ex-RBD), Xamã, Mulher Melão, Rayssa Bratillieri, ex-BBB Isabelle Nogueira, ex-BBB Alane Dias, entre outros.

Portela

Fechando o Carnaval carioca, a Portela apresenta o enredo "Cantar será buscar o caminho que vai dar no sol", um tributo a Milton Nascimento. A escola azul e branca promete um desfile emocionante, celebrando a trajetória do artista.

Rainha de bateria: Bianca Monteiro

Famosos confirmados: Gabz, Adriane Galisteu, Sheron Menezzes e Wenny Isa (irmã da Lexa).