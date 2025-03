Instagram/@ligacarnavalsp Tom Maior e Mocidade Unida da Mooca sobem para o Grupo Especial em 2026

A Tom Maior garantiu sua volta ao Grupo Especial do Carnaval de São Paulo ao conquistar o título do Grupo de Acesso I. Com 269,8 pontos, a escola teve como enredo a cultura e a história de Angola.

Com o samba “Uma nova Angola se abre para o mundo! Em nome da paz, Martinho da Vila canta a liberdade!”, a escola garantiu sua volta ao Grupo Especial em 2026.

A Mocidade Unida da Mooca (MUM) também garantiu uma vaga na elite do samba paulistano, alcançando a mesma pontuação e conquistando o acesso pela primeira vez em sua história. As duas agremiações participarão do Desfile das Campeãs no próximo sábado (8).

Enquanto isso, na outra ponta da classificação, a X-9 Paulistana e a São Lucas ficaram com as menores notas e foram rebaixadas para o Grupo de Acesso II.