Reprodução/Globo Carnaval RJ: Salgueiro

Está decidido! Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro de 2024, sendo seguida pela vice Imperatriz Leopoldinense, Grande Rio, Salgueiro, Portela e Vila Isabel. As escolas farão parte do desfile das campeãs no sábado (17).

As escolas levaram para a Marquês de Sapucaí enredos que falam de ritos voduns africanos, mística cigana, a exaltação do povo Yanomami, a onça como representação dos povos originários, a força das matriarcas negras e as crianças como esperança para um mundo melhor.





Veja como ficou a pontuação das melhores escolas:

Viradouro - 270,0

Imperatriz Leopoldinense - 269,3

Grande Rio - 269,2

Salgueiro - 269,0

Portela - 268,9

Vila Isabel - 268, 8



Campeã - Viradouro



A escola de samba se consagrou com o enredo "Arroboboi, Dangbé!", exaltando mitos africanos voduns, que traz o símbolo da serpente de Benin. Além disso, a escola abordou a irmandade das mulheres guerreiras que faziam parte do rito.

O desfile contou com elementos cenográficos que surpreenderam, como luzes neons retratando as cores do arco-íris. Já no abre-alas, uma serpente gigante transitou entre os bailarinos.

Erika Januza e Lore Improta foram as famosas que estiveram desfilando pela agremiação.













É simplesmente MAGNÍFICA a comissão da Viradouro!



ENTREGA A TAÇA PRA ELA!









Vice-campeã - Imperatriz Leopoldinense



De enredo "Com a sorte virada para a Lua segundo o testamento da cigana Esmeralda", a escola representou o obra do paraibano Leandro Gomes de Barros que passeia pela mística cigana reinterpretada no cenário nordestino.

A última apresentação se destacou pelo uso de elementos cenográficos aéreos, como o balão a 10 metros do chão. Fernanda Lima, Rafa Kalimann, Arícia Silva e a rainha Maria Mariá defenderam a escola.

🚨🎊 IMPERATRIZ LEOPOLDINENSE



Comissão de Frente da poderosa Imperatriz!!!





Um pouquinho de como foi nosso desfile… 😍 pic.twitter.com/3xt0nO3g9N — GRES Imperatriz Leopoldinense (@oficialgresil) February 12, 2024





3º lugar - Grande Rio

Exaltando os povos originários, a Acadêmicos do Grande Rio levou para a avenida o mito Tupinambá ilustrado no livro "Nosso destino é ser onça". O enredo registra a história das nações indígenas, onde a onça é o símbolo da busca de identidade.

O desfile contou com um show das arquibancadas devido à escola ter distribuído pulseiras de Led que se iluminavam durante os apagões. A rainha Paola Oliveira se destacou com a fantasia de onça e o capacete automático.





🚨🎊 ACADÊMICOS DO GRANDE RIO



Contemplem o Babilônico Abre-Alas da Grande Rio!!!





















A supremacia de Paolla Oliveira na Grande Rio virando onça para a plateia em meio ao show de luzes da Sapucaí.





4º lugar - Salgueiro

Com o tema "A queda do céu - palavras de um xamã yanomami", a Salgueiro levou para a Marquês de Sapucaí um enredo forte de exaltação aos povos originários e com críticas ao antigo governo de Jair Bolsonaro e à sociedade que não reconhece as tradições indígenas.

MC Rebecca, Tati Barbieri, a rainha Viviane Araújo, Rafaella Santos e Cacau Protásio desfilaram representando a escola.

🚨🎊 ACADÊMICOS DO SALGUEIRO



Contemplem o belíssimo e imponente Abre-Alas do Salgueiro!!!





🚨🎊 ACADÊMICOS DO SALGUEIRO



Comissão de Frente do Salgueiro!!!









5º lugar - Portela

A portela levou o enredo "Um defeito de cor", nome do livro de Ana Maria Gonçalves que serviu de inspiração para o tema do desfile. A história exalta a figura da matriarca negra.

A escola emocionou o público ao levar no encerramento 16 mães que perderam os filhos para a violência. Entre elas estava Marinete Silva, mãe da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018.













6º lugar - Vila Isabel

Após mais de 30 anos, a Vila Isabel levou para a Marquês de Sapucaí o enredo reeditado "Gbalá - Viagem ao templo da criação". O tema abordou o mal que o ser humano pode causar e deu foco para as crianças, apontadas como a salvação e a esperança do futuro.

A escola chamou atenção com os efeitos visuais. O primeiro casal de porta-bandeira e mestre sala se apresentou com lampadas de led estampadas nas roupas.

A rainha Sabrina Sato, a ex-BBB Gabi Martins e a atriz Dandara Oliveira se apresentaram pela Vila.

🚨🎊 UNIDOS DE VILA ISABEL



Comissão de Frente da Vila!!!









🚨🎊 UNIDOS DE VILA ISABEL



Contemplem o poderoso Abre-Alas da Vila!!!