Reprodução De tombos a machucados: famosas que já se machucaram na avenida

Carnaval nem sempre é sinônimo de glamour e celebração. As famosas já passaram por grandes perrengues durante a travessia pelas avenidas. Relembre as celebridades que já se machucaram nos desfiles.





Grazi Massafera

A atriz foi rainha de bateria da Grande Rio, em 2007, e acabou levando um tombo por conta das tiras das sandálias que arrebentaram. Ainda na concentração, a artista tentou resolver o problema com tiras de silicone, porém não teve jeito. Com as sandálias folgadas, Grazi acabou escorregando enquanto sambava.

Ana Hickmann

Quem também levou um tombo quando se apresentava pela Grande Rio foi Ana Hickmann. Apresentadora acabou se desequilibrando na avenida e foi ao chão. "Eu fui dar um giro e nesse giro, quando eu toquei o pé no chão, fui de cara. [...]

Terminei o desfile e, assim que atravessei a avenida, caí nos braços do meu [ex] marido porque a dor estava insuportável", contou ela, na época.

Lexa

A estreia da cantora como rainha de bateria da Unidos da Tijuca, em 2020, foi realmente marcante. Ao escorregar, a artista foi ao chão, mas se deixou abalar. Lexa se levantou e continuou com o samba no pé.

Lexa pegou um tombo e não fez nem careta? essa mulher é maravilhosa #Globoleza pic.twitter.com/DnbDwksutv — luciano guilherme (@powguiw) February 25, 2020





Susana Vieira

Em 2016, a atriz desfilou como destaque da Grande Rio e acabou machucando o pé ao descer do carro alegórico. "Eu gosto de chão, de liberdade pra sambar. Não estou acostumada com carvalhão. Machuquei o pé na hora de descer de lá", comentou ela, na época, ao g1.

Claudia Raia

A atriz se machucou e precisou ser socorrida após levar um tombo na avenida. Claudia retirou as botas que usava e voltou a sambar descalça até o fim do desfile.

Sabrina Sato

Em 2022, a apresentadora correu para conseguir desfilar em São Paulo e Rio de Janeiro pelas escolas Gaviões da Fiel e Unidos de Vila Isabel. Ao final da primeira a apresentação, a artista já estava com machucados na virilha, que pioraram ao final dos desfiles.



"A virilha tá toda cortada da fantasia. Toda cortada. Já imaginou? Machucou tudo mesmo. A gente bonita, plena na avenida, nem imagina como que está podre a pessoa", contou ela ao Fantástico.

não mas esse vídeo aqui começando com a sabrina sato sambando e terminando com o gavião e o sinalizador COISA MAIS LINDA pic.twitter.com/d1glRwV8bs — may (@sccpgf) April 24, 2022





Lore Improta

O resultado do desfile da influenciadora como musa da Viradouro foram alguns machucados pelo corpo. O costeiro da fantasia da dançarina era pesado e acabou deixando hematomas nos ombros, além de muitas dores.

Gabi Martins

As marcas da estreia da ex-BBB como musa da Unidos de Vila Isabel ficaram notáveis. A cantora terminou o desfile com um galo enorme na testa como resultado do adereço de cabeça que usava.

