Reprodução/TV Globo Carnaval RJ: Mangueira

O desfile da escola Primeira Estação de Mangueira terminou preocupante na madrugada desta terça-feira (13) após duas mulheres ficarem feridas. Uma caiu da alegoria e outra ficou pendurada na estrutura do carro que levava a cantora Alcione.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que as mulheres feridas foram atendidas em um posto no local e posteriormente transferidas para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Em boletim, a pasta apontou que as integrantes "sofreram traumas e tinham suspeitas de fraturas".

O acidente aconteceu durante a dispersão, quando os componentes estavam deixando a alegoria e uma parte da estrutura quebrou. Uma mulher caiu no vão da alegoria enquanto outra caiu e ficou pendurada.