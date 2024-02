Divulgação/ Danilo Correia Alinne Rosa elege look de R$ 30 mil para carnaval de Salvador

A cantora Alinne Rosa optou por um look inusitado para comandar o Bloco O Vale no último sábado (10), realizado no circuito Barra-Ondina, em Salvador, Bahia. Apesar dos atrasos, a artista celebrou a folia e cogitou ir até o amanhecer.

Alinne se apresentou ao público com um look dourado e um adereço surpreendente na cabeça, um chifre.

A fantasia faz referência ao signo da cantora, que nascida em 22 de março, se enquadra com Áries.

A peça laminada foi bordada a mão pelo estilista Izaac Oliver. Além disso, o adorno da cabeça é exclusivo e foi feita manualmente. O look é avaliado em R$ 30 mil e foi feito em 15 dias.

A cantora estava pronta para puxar o trio elétrico desde as 17h, mas sofreu atrasos e um apagão no local. Alinne Rosa conseguiu fazer o show quando já era de noite. “Agora vai, nós vamos amanhecer”, disse a cantora.