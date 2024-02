Reprodução/Instagram Carla Perez se fantasia de Naruto para Carnaval da Bahia

A cantora Carla Perez lidera o bloco infantil Pipoca Doce, com o tema “Anime-se”, fazendo referência aos populares desenhos animados japoneses e, para combinar com o tema, a artista se fantasiou – ou fez um cosplay, como chamam os adeptos da prática — como o personagem Naruto.

A fantasia, que remete — talvez não intencionalmente — ao Jutsu Sexy, tem o figurino completo com a cor laranja e a tradicional faixa da Aldeia da Folha.

O bloco desfila neste sábado (10), no circuito do Campo Grande, em Salvador, Bahia, com participação de Xanddy Harmonia e da dupla Patati Patata.