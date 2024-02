narotadafama Ficaram de fora! Saiba quais famosas não desfilarão no Carnaval 2024

O Carnaval de 2024 vai contar com alguns desfalques de figurinhas carimbadas nas avenidas. Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, e de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, ficarão sem celebridades importantes da folia; veja quem.