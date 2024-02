Reprodução/Instagram - 09.02.2024 Bárbara Heck reclama de valores para customizar abadás





Com a chegada do Carnaval, as celebridades já estão correndo atrás dos looks para curtir a folia. No entanto, na última quinta-feira (8), Bárbara Heck se surpreendeu com os altos valores cobrados por profissionais da costura para customizar os abadás. Em um desabafo para os seguidores, a ex-BBB disse que os valores passavam dos R$ 1 mil e que, por esta razão, não iria realizar produções muito elaboradas neste ano.



"Alguém me explica quando virou normal pagar R$ 2,5 mil para customizar um abadá? Nem que fosse metade disso, nem que fosse quinhentos [eu pagaria]", pontuou a influenciadora. Bárbara ainda reforçou que não estava desmerecendo as pessoas que realizar as customizações.







"Eu imagino que deve ser um volume de trabalho muito grande nesse período. Ainda bem que tem quem pague as costureiras", continuou. A loira disse ainda que o que a faz gostar de festas com abadá é justamente não se preocupar com o look que vai usar.







"Hoje em dia você tem que pegar o abadá e ganha quem fizer o mais esquisito, quem cortar mais. Tem gente que corta e faz uma tiara, cinto, bolsa, pelo amor de Deus! Já não basta o ingresso que não é barato. Não tenho paciência, não. Desculpem, mas não esperem grandes looks no Carnaval".











Nos comentários da publicação, internautas opinaram sobre a pauta trazida pela influencer: "Ainda bem que em Salvador você leva a camisa do camarote e eles cortam e colam coisinhas sem cobra a mais", escreveu uma usuária do TikTok. "Dependendo da customização, valorizar o trabalho dos outros é sempre bom. Se for simples, qualquer costureira faz", disparou a outra. “A ideia do abadá pra mim é vestir ele com um short jeans e uma havaianas”, revelou um terceiro.

Mais tarde, a influenciadora compartilhou alguns vídeos tentando tirar o look do papel por conta própria e pediu a ajuda dos seguidores para customizações. "Um dia de costureira", disparou.

