Reprodução/Globo - 20.02.2023 Arlindinho se emocionou com homenagem ao pai no Carnaval

Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, lamentou o rebaixamento da escola de samba Império Serrano nesta quarta-feira (22). Através do Instagram, o músico publicou uma mensagem para a agremiação que homenageou o pai no desfile de Carnaval.

“Arrasado. A caneta pesa muito ainda pra quem abre o carnaval. Caímos de pé, Império Serrano!”, dizia a legenda. Arlindinho limitou-se apenas a essa publicação.





A império Serrano escolheu levar Arlindo Cruz para a Marquês de Sapucaí. A escola foi a primeira a desfilar, no primeiro dia de Carnaval carioca. Mesmo após sofrer um AVC hemorrágico em 2017, o homenageado desfilou em um dos carros da agremiação.

No final da apuração das notas, a escola de Madureira somou 265,6 pontos, ficando atrás da Mocidade Independente por 1 ponto. Os piores quesitos da escola foram alegorias e adereços e fantasias, que a deixaram com a última colocação.









