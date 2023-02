Reprodução/ Instagram Brunna Gonçalves

Na sexta-feira, dia 10 de fevereiro, aconteceu o Baile da Vogue, pré-Carnaval, deste ano. Brunna Gongalves escolheu uma fantasia para entrar na folia. A ex-BBB foi de Globeleza. Mas, para colocar e tirar a roupa, Brunna passou por alguns perrengues.

No Instagram, em uma conversa com os fãs, Brunna contou que a ideia surgiu do atylist dela. "Aceitei de primeira", afirmou. A esposa de Ludmilla também relatou como foi colocar as fits no corpo. A ex-sister precisou usar cola de lace, para colocar o tapa-sexo. "Cola absolutamente tudo!", pontuou.

Em seguida, Brunna contou que teve que molhar o corpo com água quente para tirar as fitas. "Algumas saíram com facilidade, já outras... Não quero nem lembrar! Doeu demais", admitiu.

A ex-BBB ainda contou como sentiu ao usar a fantasia de Globeleza: "Não incomodava, mas era um pouco estranho, porque eu sentia 'tudo de fora'".

