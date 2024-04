Reprodução Instagram/Globo - 15.4.2024 Matteus, Davi e Isabelle são os três finalistas do 'BBB 24'

Falta pouco tempo para o público descobrir quem será o ganhador do "BBB 24"! De acordo com a enquete do iG Gente, o prêmio de R$ 2,9 milhões está destinado a ir para a conta de Davi Brito. O baiano conta com larga vantagem em relação aos concorrentes Isabelle Nogueira e Matteus.

A última parcial mostra que Davi fidelizou as pessoas que torceram por ele ao longo da temporada. O motorista de aplicativo se consagra vencedor da 24ª edição do "BBB" com 55,1% dos votos.

Desde a abertura da votação, o lugar de vice-campeão foi o mais disputado. Apesar disso, na reta final, Matteus pôde contar com a dedicação dos fãs dele. O gaúcho se consagra na segunda posição com 31,8% dos votos.

Com uma trajetória curiosa no "BBB 24", Isabelle não conseguiu expressar força suficiente para ocupar os primeiros lugares do pódio ao lado de Davi. Considerada planta da temporada, a sister se isola com 13,1%, garantindo apenas R$ 50 mil pela colocação.