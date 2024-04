Reprodução Instagram/Globo - 15.4.2024 Matteus, Davi e Isabelle são os três finalistas do 'BBB 24'

Nesta terça-feira (16), o público conhecerá o vencedor do "BBB 24"! De acordo com a enquete do iG Gente, o participante Davi Brito levará com folga o prêmio de R$ 2,9 milhões. A disputa acirrada está entre o casal Matteus e Isabelle Nogueira, que brigam pela segunda posição.

A parcial das 18h mostra que Davi é o favorito do público para levar para casa o maior valor já registrado no reality da Globo. Além disso, o bother conta com carros e prêmios acumulados durante a participação. No ranking, o baiano soma 54,9% dos votos.

Atrás de Davi, o gaúcho Matteus se destaca pela dedicação da torcida. O participante conseguiu ultrapassar a maior aliada de Davi, Isabelle Nogueira. Na enquete, ele registra surpreendente 31,8% dos votos.

Com uma trajetória curiosa no "BBB 24", Isabelle não conseguiu expressar força suficiente para ocupar os primeiros lugares do pódio ao lado de Davi. Considerada planta da temporada, a sister se isola com 13,3%, garantindo apenas R$ 50 mil pela colocação.

Vote em quem merece ganhar o prêmio do "BBB 24":

Quem merece vencer o #BBB24 ? Davi, Isabelle ou Matteus? — iG Gente (@iggente) April 15, 2024