Enquete BBB 24: Davi, Isabelle ou Matteus? Veja parcial dos finalistas

Nesta terça-feira (16) iremos conhecer o campeão do BBB 24. A disputa está entre Davi, Isabelle e Matteus.

De acordo com a enquete do iG Gente, a sister não deve sair do confinamento com o prêmio milionário e sim com o terceiro lugar, com R$50 mil. Na parcial, a manauara aparece com apenas 14,3% dos votos.

Surpreendendo, o gaúcho vem em segundo lugar e deve conquista o valor de R$150 mil com 31,2%. Sendo assim, Davi deve seguir o rumo esperado, já que contou com o favoritismo do público desde o início.

O baiano aparece com a maioria dos votos, 54,6%, e pode se tornar milionário com o maior prêmio da história do programa.

