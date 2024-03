Reprodução/Globo - 11.03.2024 Isabelle, Lucas Henrique Buda e Yasmin Brunet disputam o 12º paredão do 'BBB 24'

Nesta terça-feira (12), o "BBB 24" se despedirá de uma participante! De acordo com a enquete do iG Gente, é a modelo Yasmin Brunet quem deixará o confinamento, podendo entrar no ranking de rejeição. Lucas Buda é o segundo participante mais votado, enquanto Isabelle Nogueira se mantém fora de risco.

De acordo com a parcial das 18h, a diferença entre a posição de Yasmin Brunet e Lucas Buda aponta que é improvável acontecer uma reviravolta. Os participantes estão a 39,4 pontos percentuais distantes.

Além disso, Yasmin Brunet pode entrar para o ranking de rejeições da temporada. A modelo registrou 66% dos votos, sendo seguida por Lucas Buda com 26,8%. Isabelle Nogueira está fora da zona de risco, apresentando apenas 7,2% dos votos.

