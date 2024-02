Reprodução Enquete BBB 24: Quem sai? Participante pode encarar rejeição

Nesta terça-feira (6), mais um participante dará adeus ao "BBB 24"! De acordo com a enquete do iG Gente, Juninho e Alane são os brothers que mais correm risco de deixar o reality show. Concorrentes no paredão, Isabelle e Beatriz encaram um cenário tranquilo e devem permanecer na casa mais vigiada.

A parcial das 18h aponta que Juninho se despedirá do prêmio do reality show. O motoboy enfrenta 61% dos votos para a eliminação. Logo atrás, a dançarina Alane registra 33,5% de votos para deixar o programa.





Integrantes do grupo Pipoca, Beatriz e Isabelle correm baixo risco de eliminação. A vendedora do Brás obteve apenas 3,3% dos votos e a cunhã-poranga do Boi Garantido somente 2,3%.

Vale destacar que o Big Brother Brasil entrou na fase em que os votos são para eliminar diretamente os participantes.

Vote em quem deve deixar o reality:

Paredão formado no #BBB24 ! Quem deve SAIR do reality show? Alane, Beatriz, Isabelle ou Juninho? Vote! — iG Gente (@iggente) February 5, 2024