Reprodução/Globo Gracyanne Barbosa

A influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa, de 41 anos, voltou à casa do Big Brother Brasil 25 na última quinta-feira (6), pegando os participantes de surpresa após sua passagem pelo Quarto Secreto. O retorno da sister movimentou o jogo e trouxe à tona novas perspectivas sobre o comportamento dos confinados.





A experiência no Quarto Secreto

Após a eliminação de sua irmã, Giovanna, na terça-feira (4), Gracyanne foi encaminhada ao Quarto Secreto, onde permaneceu por cerca de um dia e meio. Durante esse período, a influenciadora teve acesso a câmeras com áudio e assistiu a conteúdos exclusivos preparados pela produção, permitindo que analisasse melhor as dinâmicas da casa.

Ao retornar, a sister revelou que sua irmã foi eliminada em uma votação individual, desmentindo boatos de que ela havia saído por algum outro motivo. O anúncio surpreendeu alguns participantes, como Maike e Thamiris, que questionaram sobre o paradeiro de Giovanna.

Posicionamentos e críticas aos participantes

Gracyanne não poupou palavras ao falar sobre a necessidade de os jogadores se posicionarem no jogo. Em conversa com Camilla e Mateus, ela destacou: “Na vida, às vezes, a gente dá uma segunda chance, mas aqui é um jogo. Aqui a gente precisa julgar, não tem que ficar se culpando o tempo todo”.

Ela também avaliou o comportamento de alguns confinados, como Diogo Almeida, dizendo que ele cria muitas situações dentro da casa, mesmo sem falar diretamente para as câmeras. Além disso, ao observar Vilma, a mãe do ator, percebeu que a sister frequentemente ficava isolada. “Fiquei com muita pena da Dona Vilma. Em uma cena, todos estavam brincando e ela estava atrás, sem ser incluída. Não foi de propósito, mas é difícil de assistir”, comentou.

Relacionamentos dentro do reality

Um dos momentos marcantes do retorno de Gracyanne foi sua conversa com Aline sobre o envolvimento da baiana com Diogo. A musa fitness aconselhou a sister a repensar o relacionamento, enfatizando que a postura do ator não se justificava. “Você merece alguém melhor”, alertou.

Já sobre os gêmeos João Pedro e João Gabriel, Gracyanne fez elogios rasgados à postura deles após observar sua participação no after do Show de Quarta. “Vocês são incríveis, porque tiveram coragem de chamar a atenção do Diogo. Ninguém mais fez isso. Vocês são de verdade”, exaltou.

O jogo precisa de mais movimento?

Durante sua estadia no Quarto Secreto, Gracyanne também percebeu que a casa estava em um ritmo lento. “É como se nada tivesse acontecido. Parece que trabalhamos em uma empresa e precisamos manter tudo bem. Mas aqui dentro não precisa fingir que está tudo bem”, analisou.

Ela ainda apontou que Gabriel era bem diferente do que imaginava e que os gêmeos já estavam alinhados com um grupo. “Amo os Joãos, mas eles já têm um time fechado com os homens. Se a gente não abrir o olho, pode ser um problema”, alertou.