Reprodução Instagram - 13.1.2024 Daniel Rocha e Vitória Strada

O namorado da atriz e participante do "Big Brother Brasil 25" Vitória Strada, Daniel Rocha, comentou nas redes sociais a torcida de internautas por um possível romance entre a atriz e Eva Pacheco, sister do "BBB 25". A interação entre as duas no reality gerou especulações, e fãs alfinetaram o ator. O artista não aguento, e rebateu as provocações.

A declaração foi feita após um internauta escrever: "Boa sorte, Daniel Rocha. Você vai precisar", em uma foto em que Vitória e Eva aparecem juntas. O ator respondeu: "Sem dúvidas, meu afilhado de 10 anos é mais maduro que essas pessoas".

Convite para o BBB

Em entrevista recente à colunista Anna Luiza Santiago, Daniel revelou que recusou o convite para participar do "BBB 25" ao lado da namorada. Ele preferiu manter-se fora do programa, e Vitória escolheu levar o melhor amigo, Mateus Pires, como dupla no confinamento.

"Já recebi convite antes e sempre disse não. Desta vez, queriam que eu entrasse com a Vitória, e minha resposta foi não. Gosto de ser uma pessoa misteriosa. É assim que penso minha carreira no momento", afirmou o ator.

Daniel também comentou a reação ao saber da decisão de Vitória. Segundo ele, a atriz o avisou assim que pôde. "Foi uma surpresa, conversamos muito. Ela é incrível e sabe encarar grandes oportunidades. Confio nela completamente", disse.

O relacionamento entre Daniel e Vitória começou no início de 2024, poucos meses após o término dela com Marcella Rica.