Campeão do BBB 24, Davi fala dos planos de estudar Medicina: 'Estou me estruturando primeiro financeiramente'

O campeão do BBB 24, Davi Brito, abriu o jogo sobre os planos de estudar Medicina. Ele, que ganhou uma bolsa de estudos durante o programa, contou nesta terça-feira (25), no Instagram, que não desistiu da faculdade, mas que precisa se estruturar financeiramente antes de iniciar o curso.

"Para as pessoas que falaram que eu desisti da Medicina, a gente não desiste de um sonho", garantiu o baiano. "Estou me estruturando primeiro financeiramente, porque Medicina não é brincadeira. É um curso que depende 100% da entrega da gente, estudando, se dedicando”, justificou.

Davi prometeu que em 2025 dará início ao sonho. "Para o ano, eu já vou começar a tocar o pé, vou dar o pontapé inicial", afirmou. "Se eu correr atrás o sonho vem, eu vou abraçar ele com todo carinho, todo amor. Estou correndo atrás para isso, vou me estruturar primeiro e depois tocar o barco na Medicina".



