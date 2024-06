Reprodução/Gshow/Ellen Soares Matteus e Isabelle, do BBB 24, têm desejo de formar família: 'Criar nossos filhos soltos'

Matteus Amaral e Isabelle Nogueira já têm planos para o futuro. Os dois, que se envolveram na reta final do BBB 24, desejam se casar e ter filhos um dia. Em entrevista ao jornal EXTRA, o casal, que acaba de oficializar o romance, deu detalhes sobre o namoro e falou dos sonhos que tem construído um ao lado do outro.



Possível arrependimento de terem demorado a ficar



Isabelle: "Não, acho que foi como tinha que ser. Sou meio onça, firme. Penso que não posso me envolver porque, quando isso acontece, sou grudenta. Eu tinha receio de mostrar essa personalidade de menina apaixonada, que faz vozinha quando gosta de alguém. No fim, me vi assim com Matteus".

Matteus: "Sim (risos). Ficava preocupado de prejudicá-la no jogo, não sabia se estava fazendo certo ou não. Depois decidi não deixar de viver tudo com essa mulher maravilhosa!".

Primeira vez pós-BBB



I: "Superou minhas expectativas (risos). Logo que saímos, nos encontramos no hotel, ficamos um pouco juntos, mas era uma correria, sempre tinha muita gente... Conseguimos nos conectar na primeira vez que ele foi a Manaus (início de maio)".

M: "Bah, sou até suspeito para falar. No 'BBB', não tinha muito o que fazer por conta da exposição. Mas aqui fora foi algo surreal, maravilhoso, bem especial. O que vocês conseguem analisar externamente (a química) é o que acontece internamente".



Planos de morar juntos

I: "Acredito que, em breve, eu possa morar em São Paulo, e para ele essa possibilidade também existe. Mas, caso não aconteça, nós vamos articular e viabilizar nossos encontros, porque, quando a gente quer, faz acontecer".



M: "A princípio, iremos morar no Rio ou em São Paulo. Mas, se Deus quiser, vamos estar juntos. A distância e os compromissos foram amadurecendo ainda mais nosso relacionamento".



Desejo de se casarem e terem filhos

I: "Ele fala coisas incríveis, como: 'Vou te ver entrando de branco na igreja, morena'. Falamos sobre ter uma fazenda, e eu digo que tem que ter minhas araras (risos). E ter um terreno na beira do rio. Queremos criar nossos filhos de forma solta, correndo na floresta, no campo".

M: "Eu não tive meu pai por perto até uma certa idade, então tenho muito enraizado comigo o desejo de ser pai, construir uma família, fazer as coisas direitinho. E ela também tem isso, e a vontade de ter um cantinho. Temos sonhos parecidos".



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp