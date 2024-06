Divulgação/TV Globo Matteus "Alegrete" é um dos nomes escalados para a transmissão do 'Festival Salve o Sul' nesta sexta-feira (7)

Vice-campeão do BBB 24, Matteus "Alegrete" vai ganhar sua primeira chance como apresentador na Globo. Ele vai comandar a transmissão do Festival Salve o Sul, que começa nesta sexta-feira (7), ao lado da cantora Thaeme Mariôto e da apresentadora Didi Wagner.

O convite se deu justamente por Matteus ser natural do Rio Grande do Sul e ter feito campanhas em prol das vítimas das enchentes que atingiram o estado.

No Instagram, o ex-brother tem mostrado os preparativos para a transmissão. Ele compartilhou algumas fotos ensaiando o texto ao lado de Thaeme e Didi. Em outro momento, o gaúcho apareceu com o roteiro e o microfone em mãos.

Nesta sexta-feira, o festival recebe um especial do projeto AMIGOS. Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano e Leonardo subirão ao palco, revisitando os maiores sucessos da música sertaneja.

A partir das 20h20, Multishow, BIS e Globoplay +Canais transmitem o especial ao vivo, com apresentação de Matteus, Didi e Thaeme. A TV Globo também exibirá o festival, mas de forma parcial.

Já no domingo (9), será a vez de Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Duda Beat, Juliette, Lexa, Ludmilla, Lulu Santos e mais artistas se apresentarem.

Desta vez, a cobertura acontecerá das 14h30 às 22h no Multishow e no BIS, sob o comando de Didi Wagner, Kenya Sade, Laura Vicente, Lucas Lima e Rafa Brites. Já a Globo exibirá o festival por duas horas ao vivo, após o "Temperatura Máxima", com apresentação de Kenya.

O Festival Salve o Sul é realizado pela ABRAPE, em conjunto com agências, o Allianz Parque e fornecedores do setor. O evento é 100% beneficente e terá toda a renda revertida para as vítimas da tragédia.



