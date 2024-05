Reprodução/Instagram Ex-BBB 24 Thalyta Alves posa sem roupa para exibir resultado de lipoaspiração

A ex-BBB 24 Thalyta Alves posou nua para mostrar o resultado de sua lipoaspiração. Pelas redes sociais, a mineira compartilhou o antes e o depois dos 90 dias pós-procedimento.

Thalyta fez a cirurgia logo após deixar o reality show. A ex-sister foi a segunda eliminada da casa, ainda em janeiro, em Paredão contra Davi e Juninho.



Além da lipoaspiração, Thalyta fez harmonização facial e preencheu a mandíbula, olheiras e queixo. Também corrigiu o rosto com ultrassom micro-focado e usou bioestimuladores de colágeno.

Veja a seguir as imagens:

Thalyta Alves mostrou o antes e depois de sua lipoaspiração Reprodução/Instagram





