Reprodução/Globo Michel 'BBB 24'

O perfil no X/Twitter do ex-BBB Michel fez um desabafo preocupante nesta sexta-feira (26). Na rede social, o membro da equipe afirmou que a maioria os participantes da 24ª edição estariam com problemas financeiros e dívidas.



"Confesso que eu, adm, pensei que as oportunidades chegariam para TODOS ainda que a gente saiba que poucos se destacam, não pensei que seria tão difícil para maioria. Juro, vocês não sabem, mas todos ou estão devendo, ou gastando o que não tem em busca de oportunidades", entregou o profissional.

Sem citar detalhes, a ex-participante Leidy Elin também desabafou na rede social. "Às vezes parece que estamos nadando para morrer na praia", lamentou.

Vale lembrar que neste ano a Globo tornou-se a agenciadora exclusiva de todos os integrantes do grupo Pipoca. Isso torna a emissora responsável pelas vendas publicitárias nas redes sociais, projetos de conteúdo de marca e ações comerciais na televisão que envolvam esse brothers.

A atitude da Globo acontece como resposta ao domínio de grandes agências que já faturaram alto com ex-BBBs após o programa. A emissora agora entrar para brigar por espaço nesse mercado milionário de influências.

