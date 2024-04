Reprodução Globo contrata 'vilãs' do BBB 24 para comandar programa inusitado

Do limão, uma limonada! Fernanda Bande e Giovanna Pitel ultrapassaram o breve momento de 'cancelamento' durante o "BBB 24" e agora são contratadas do grupo Globo. A dupla que fez sucesso pelos comentários ácidos no reality serão apresentadoras de um talkshow do Multishow.



O contrato foi assinado na última quinta-feira (19) para as ex-sisters comandarem o programa "Na Cama - Com Pitel & Nanda". As informações são do Notícias da TV.

No "BBB 24", Pitel e Fernanda ganharam destaque por frequentemente ficarem na cama falando dos outros brothers. Essa referência será adotada como tema da nova atração do Multishow.

O programa terá aproximadamente 30 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira, a dupla entrevistará convidados famosos, no último, a produção do programa irá desenvolver dinâmicas de acordo com o perfil de cada convidado.

A estreia está prevista para o dia 29 de abril, em uma tentativa de aproveitar o sucesso do pós-BBB. A lista de convidados também já ganhou nomes de destaque e, principalmente, de colegas ex-BBBs.

