Após aumento de 10cm no bumbum, ex-BBB Maycon dispara: 'Senti dificuldade de subir as calças'

O ex-BBB 24 Maycon Cosmer, a "Tia da Merenda", passou por alguns procedimentos estéticos recentemente. Maycon fez lipoaspiração no abdômen e harmonização glútea.

Na cirurgia, o médico aproveita a gordura do próprio paciente, removida na lipoaspiração em locais de excesso, como abdômen, coxa e costas, para aumentar o volume do bumbum. Como resultado, o ex-BBB ganhou 10 cm de glúteos.

Enquanto se arrumava para a final do BBB 24, que aconteceu na última terça-feira (16), Maycon sentiu o resultado: "Me arrumando para a final do programa, eu senti uma certa dificuldade de subir as calças", disse ele.

"Estou feliz com o resultado. Com esse bumbum maior, eu acho que vou ter que trocar o meu guarda-roupa", brincou.

