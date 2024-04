Reprodução Irmã de Davi divulga golpe financeiro em nome de influencer; entenda

Irmã de Davi Brito, campeão do "BBB 24", Raquel chamou atenção ao divulgar uma campanha fraudulenta nos Stories do Instagram nesta quinta-feira (18). No esquema, a familiar do ex-brother cita a influenciadora Nath Finanças como organizadora da ação. Essa última foi ao X/Twitter reclamar do uso indevido de sua marca.

Mais cedo, Raquel Brito publicou um vídeo nos Stories onde indica para os seguidores um serviço que promete limpar o nome de forma 100% gratuita. Acontece que na divulgação a jovem afirma se tratar de uma campanha promovida pela influenciadora Nath Finanças.

"Toda vez que eu venho aqui é para trazer algo bom e eu vim falar hoje aqui de Nath Finanças, isso mesmo, ela tem um limpa nome, já ouviram falar? Isso é para você que tem dívida lá no Serasa. Ela vai lhe ajudar a limpar seu nome, aumentar seu score, ou seja, você que tem seu nome sujo[...] eu vou deixar aqui o link para você que teve a situação precária igual à minha ir lá resolver com ela e ter a solução rápida e imediata", anuncia a irmã do campeão do "BBB 24".





Como funciona o golpe promovido pela irmã de Davi Brito, do ''BBB 24"?

O link divulgado por Raquel direciona o seguidor para uma conversa no WhatsApp, onde é disparado uma mensagem automática. O texto do primeiro contato é repleto de erros gramaticais e de digitação, chegando a errar inclusive o nome da influenciadora que estaria comandando a campanha, "Nati financias".

Na mensagem, é prometido ao consumidor que ele poderá recuperar o 'nome sujo' "sem pagar nada", enfatizando que "tudo é gratuito". Chama a atenção que o esquema pede para a vítima compartilhar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o estado em que reside.

"Não tenha medo em compartilhar seu CPF, pois entendemos que já está em situação complicada e estamos aqui para ajudar você a entender seus direitos", diz o trecho usado como argumento para convencer a vítima.

No site oficial da Serasa, a instituição dedica uma página repleta de dicas para os clientes não caírem em golpes financeiros.

1. Nunca forneça seus dados a ninguém. Sempre se comunique com a Serasa pelos canais oficiais.

2. Desconfie de ofertas muito atraentes que chegam até você via redes sociais, telefone ou e-mails.

3. Negocie dívidas negativadas ou contas atrasadas diretamente com o credor, ou pelo Serasa Limpa Nome.

4. Não clique em links de origem suspeita, seja por e-mail ou SMS.

Nath Finanças se manifesta sobre o golpe

No X/Twitter, a influenciadora Nath Finanças publicou uma declaração repudiando a atitude de Raquel Brito. A empresária aponta que o nome dela está sendo usado indevidamente, para promover golpe, e afirma ter sido ignorada pela irmã do campeão do "BBB 24".

"Pessoal, só para esclarecer: eu não tenho nenhuma campanha sobre como limpar o nome. A irmã do Davi @davibritof está divulgando nos stories dela algo de outra pessoa que está usando meu nome. O nome da pessoa que está usando de forma indevida é Bruna", iniciou.

"Já acionei meus advogados para correr atrás dessa Bruna que está mentindo ou se passando por mim", completou.

Nos comentários da publicação, fãs de Davi Brito criticaram Nath por mencionar o vencedor do reality da Globo, apontando que o motorista não tem relação com o golpe divulgado pela irmã.

"Eu já tinha mandado mensagem para Raquel no insta (sem resposta até o momento) e não achei o Twitter dela aqui. É muito fácil falar quando seu nome tá sendo usando para golpe e pessoas perdendo dinheiro. Falaram que Raquel organiza as redes dele aqui, espero que ela veja e seja resolvido quanto antes porque tô correndo atrás dessa Bruna aqui", finalizou.

O iG Gente entrou em contato com Raquel Brito sobre o caso e disponibiliza espaço para a influenciadora se manifestar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp