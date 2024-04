Reprodução/Globo BBB 24: Ana Maria Braga é criticada por mostrar ex de Isabelle para Matteus

Nesta quinta-feira (18), Ana Maria Braga recebeu Matteus e Isabelle no Mais Você para comentar a trajetória no BBB 24. O brother e a sister ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, e estão vivendo um romance que nasceu no reality.

Durante a conversa, a apresentadora revelou um antigo namoro da manauara antes de entrar no programa. A produção mostrou a foto do antigo casal e a veterana não deixou de apontar um detalhe.

"Foi o namorado que ela teve antes de vir para o BBB, mas parece com você", comentou ela.

Sem reação, a dançarina explicou que terminou há bastante tempo com o homem e o gaúcho não deu muita atenção para a imagem.

Nas redes sociais, os internautas criticaram a atitude de Ana Maria Braga em mostrar o ex de Isabelle. "Não se compara ex, meu deus Ana", disse um; "Pra constranger mesmo né", apontou outro; "Para além do constrangimento desnecessário, muito paia expor o cara dessa forma", declarou um terceiro.

