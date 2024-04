Reprodução/Multishow Ana Clara expõe segredo da produção a elenco do BBB 24: 'Vocês não sabiam'

Após o fim do BBB 24, o elenco se reuniu para um último encontro especial durante o programa "BBB - A Eliminação: O Reencontro", do Multishow. Na atração comandada por Ana Clara, os ex-brothers e sisters ficaram chocados com uma revelação feita pela apresentadora.

No confinamento, os participantes eram dividido em dois grupos: VIP ou Xepa, de acordo com a escolha do Líder da semana. A partir disso, alguns dos brothers eram responsáveis por realizar a compra dos alimentos de cada grupo.

Eles, no entanto, ficaram surpresos ao descobrirem que a produção do reality enviava itens a mais do mercado. "Olha só, vocês não sabiam fazer as compras, na época do Vip e da Xepa... A gente mandava comida até a mais! Tinha comida a mais!", declarou Ana Clara.

Confira a reação do elenco do BBB 24 com a revelação

Ana Clara revelando que eles não sabiam fazer o mercado e a produção mandava comida a mais. #BBBAEliminação pic.twitter.com/2jQuv9qe3S — Apuração BBB (@guiapurareal) April 18, 2024

