Reprodução/Instagram/Globo Astrid Fontenelle detona Leidy Elin por racismo no BBB 24

Astrid Fontenelle não poupou críticas ao se declarar com uma declaração de Leidy Elin sobre a vitória de Davi no BBB 24. A apresentadora apontou racismo e xenofobia no comportamento dos colegas de confinamento da ex-sister.

Em um comentário no Instagram, a veterana escreveu: "Ô Leidy, deixa eu te explicar uma coisa. O Davi venceu graças a você e sua turma que deram um show de racismo e xenofobia. Falta total de empatia. Agora segura sua onda".

A fala da apresentadora foi criticada nas redes sociais. Os internautas apontaram que ela tentou "ensinar" o que é racismo para a trancista.

"Uma mulher branca ensinando uma mulher preta sobre racismo? Aí perdeu o controle", comentou um; "A típica branca rica que acha que vai se sentir melhor apoiando participante de reality show por militância", declarou outra; "Coitada dessa, acha que sabe tudo, esquece que Leidy sente na pele o que ela acusa", apontou uma terceira.

