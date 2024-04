Reprodução/Globo Isabelle Nogueira

Concorrente da Globo no Amazonas, a televisão A Crítica decidiu interromper a programação para direcionar os telespectadores para a votação da final do "BBB 24". A atitude inédita teve como finalidade apoiar a participação da finalista amazonense, Isabelle Nogueira.



O telespectador que sintonizar no canal da emissora irá se deparar com a seguinte mensagem: "Decidimos dar uma breve pausa em nossa programação para enviar força, torcida e, principalmente, pedir o seu voto em nossa Cunhã! Segundo um dos nossos princípios, que é o de andar de mãos dadas com o povo, nós, do Grupo A CRÍTICA, nos unimos aos amazonenses em uma corrente positiva para a nossa representante, Isabelle Nogueira".

No comunicado, a emissora agradece a compreensão e reflete sobre a disputa com a Globo. "Afirmamos que, nesse momento, não trata de concorrência entre emissoras, mas, sim, da vitória de uma amazonense. Nos veremos daqui a pouco, após o BBB, com a programação que você tanto ama e admira. Onde estiver um amazonense, lá estaremos", finaliza a nota.

Cunhã-poranga do Boi Garantido, tradicional do Festival de Parintins, Isabelle Nogueira encara a disputa pelo prêmio de R$ 2,9 milhões. A sister concorre o primeiro lugar contra Davi Brito e Matteus, com quem vive um affair.

