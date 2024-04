Reprodução/GShow Campeão do 'BBB24', Davi acumulou fortuna além do prêmio; saiba quanto

O baiano Davi Brito é o campeão da 24ª edição do "BBB 24"! O rapaz de 21 anos entrou para a história do reality, tornando-se dono do maior prêmio do reality show da Globo. Além dos R$ 2,9 milhões da primeira colocação, ele encerra a trajetória com uma fortuna de recompensas acumuladas, ultrapassando a marca de R$ 3,7 milhões.

Nesta terça-feira (16), Davi foi coroado o vencedor do "BBB 24", levando para casa o prêmio de quase R$ 3 milhões. Entretanto, o montante do brother aumenta consideravelmente se levado em conta os prêmios de provas que ele ganhou e dinâmicas de patrocinadores.

Entra na lista do baiano uma picape no valor de R$ 281,9 mil; R$ 120 mil em dinheiro; consultoria especializada de marca patrocinadora; R$ 5 mil em eletrodomésticos; R$ 5 mil para gastar em delivery; um videogame e um celular. Somando, as recompensas dele atinge, no mínimo, R$ 412 mil.

Como se não bastassem os R$ 3,3 milhões acumulados, o vencedor do reality também foi presenteado com uma SUV de luxo, avaliada em R$ 370 mil. O carro Chevrolet Trailblazer 2025 é lançamento da marca e entra para a disputa dos top de linha. O veículo chegará nas concessionárias em maio.

Favorito do público desde as primeiras semanas do reality, Davi Brito sai do confinamento da Globo com a fortuna de R$ 3,7 milhões.

