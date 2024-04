Reprodução/Globoplay BBB 24: ao vivo, Wanessa descobre que não está em grupo de WhatsApp

Contagem regressiva para a final do "BBB 24"! Pouco antes da decisão, Wanessa Camargo, Vanessa Lopes e Yasmin Brunet se juntaram para um bate-papo rápido no Mesacast BBB. Durante a dinâmica, a ex-participante expulsa e a desistente souberam que não estão em grupo do WhatsApp gerenciado pela filha de Yasmin Brunet.

O assuntou foi abordado após o apresentador Vitor DiCastro questionar sobre o reencontro do grupo Gnomo. Yasmin Brunet revelou que os participantes pretendem fazer um churrasco ainda nesta semana.

Na conversa, a modelo acabou entregando a existência de um grupo no WhatsApp que se chama "Gnomers". Durante a fala, Yasmin foi interrompida por Wanessa Camargo, que apontou não estar nesse grupo. Vanessa Lopes se manifestou afirmando que também não é integrante.

Pressionada, Yasmin Brunet explicou que as ex-participantes não estão presentes no coletivo devido à situação delicada que ambas viveram após a saída do confinamento.

"Espera aí, rapidão, eu não botei você porque você estava passando... Eu não coloquei elas por causa de coisas que estavam acontecendo fora da casa, que elas precisavam do tempo delas", justificou Brunet.

Yasmin Brunet recebeu a permissão da cantora e da tiktoker para incluí-las no grupo 'Gnomers'. "Tudo que me botarem eu tô indo, de verdade, gente, eu não briguei com ninguém, eu tô tranquila", afirmou Vanessa Lopes, desistente do reality da Globo.

Ah, o churrasco dos gnomos vai sair 🎊🥳 #BBB24 #MesaCastBBB #RedeBBB pic.twitter.com/CWK1DG4Cwr — Lorrayne #BBB24 (@Loosantiagoo) April 16, 2024