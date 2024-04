Reprodução/Globoplay BBB 24: Davi e Isabelle batem boca após 'brincadeira' da sister

A véspera da final do "BBB 24" está sendo protagonizada por um climão entre Isabelle Nogueira e Davi Brito. Nesta segunda-feira (15), os aliados discutiram após o baiano não gostar de uma brincadeira da dançarina.

O clima tenso foi instaurado no quarto fadas, quando Isabelle apontou em tom de brincadeira que Davi não a abraçava depois que ela abraçava Matteus, participante gaúcho com quem a sister tem um envolvimento amoroso.

"Sempre que eu vou dar um abraço no Matteus, eu vou dar um abraço no Davi, ele me rejeita!", disse em meio a risos.

No mesmo momento, Davi se impôs, reclamando da afirmação. "Nada a ver isso. Porque você tá falando isso?", pressionou. "Não sei, sempre que eu quero te dar um abraço depois você não quer", argumentou Isabelle.

"Porque você tocou no assunto disso?", questionou, desconfiado. "Porque naquele dia eu brinquei com você também assim. Eu quero te dar um abraço depois", recalculou Isabelle, após perceber a insatisfação do baiano.

Revoltado com a brincadeira, Davi apontou que rejeitou o abraço, pois havia acabado de comer, sentindo-se indisposto.

"Você tem que retirar a palavra que você falou", apontou o motorista, ainda bravo por Isabelle ter falado que ele a rejeitava. "Não foi pra te ofender, desculpa", lamentou.

"Não tem nada a ver essa brincadeira aí, essa questão aí. Essa brincadeira de vocês dois. Eu que fiz a ponte", apontou Davi, recusando a hipótese de estar com ciúmes de Matteus.

O gaúcho também se manifestou, na tentativa de apaziguar a confusão. "Eu brinco contigo esse negócio de vocês serem amigões. Não tem maldade. Quero vocês muito bem", tranquilizou.

O bate-boca teve sequência com Davi insistindo em criticar a brincadeira de Isabelle, alegando que a colocação não faz sentido. "Cara, a gente tava brincando Davi, um momento de descontração", disse a dançarina, impaciente.

