Reprodução / TV Globo BBB 24: Davi pretende conversar com Bin como ‘homens adultos’

Conversando com Fernanda na manhã desta quarta-feira (27), Davi afirmou que caso a confeiteira queira conversar com todos os envolvidos na treta pós Sincerão de segunda-feira (25), era só chamá-lo. Depois, ele conta que pretende chamar o funkeiro para uma conversa.

"Amanhã ou depois, amanhã provavelmente, eu vou até sentar e trocar um papo com Bin. Depois, sabe? Quando tiver mais calmo, mais tranquilo. Vou sentar com ele, conversar, vou pedir desculpas pelas minhas atitudes", afirma o baiano.

"Acho legal vocês conversarem, até porque vocês dois levaram um esporro sério, cabe a vocês dois também reconhecerem", comenta Fernanda.

"A gente vai continuar cada um no seu canto, mas sentar para conversar como dois homens adultos. Para resolver o que tem que resolver, falar: 'Cara, não é legal, se a gente quiser discutir, vamos discutir aqui. Você fala de lá, eu falo de cá, e está tudo bem, mas chegar às vias de fato cara a cara não vai dar certo, a gente pode acabar gerando uma situação que não seja legal para mim e para você", explica Davi.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp