Reprodução/Instagram - 18.03.2024 Economista avaliou o jogo da doceira no BBB 24

Gil do Vigor, participante do BBB 21, apoiou o crescimento de Raquele nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira (18). Em uma postagem feita no X, antigo Twitter, o pernambucao pontuou algumas qualidades da doceira no jogo.



"Queria pelo menos que as pessoas se mobilizassem para que Raquele atingisse 1 milhão de seguidores", iniciou ele. "Ela nunca teve uma fala problemática, nunca usou pautas de maneira leviana e é uma menina que veio de baixo, fora que tem um talento incrível na música. E, acima de tudo, não fugiu do jogo", defendeu.

Leia também Enquete BBB 24: sister deve ser eliminada com alta rejeição

Queria pelo menos que as pessoas se mobilizassem para que Raquele atingisse 1 milhão de seguidores. Ela nunca teve UMA fala problematica, nunca usou pautas de maneira leviana e é uma menina que veio de baixo, fora que tem um talento incrível na música. E acima de tudo, não fugiu… — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) March 18, 2024

O último eliminado do BBB 21 ainda fez um alerta em relação ao número de seguidores do elenco do BBB 24. "Nenhuma mulher preta nesta edição alcançou 1 milhão. Até a Camilla [ex de Lucas Buda] fora do BBB já alcançou e a Raquele não. Por favor, gente. Não precisa votar, mas vamos seguir pelo menos", pediu Gil.

Nos comentários da publicação, alguns internautas não gostaram do posicionamento do economista. "Coitadinha da Raquele. Leva ela para você", comentou um perfil. "Ela vai sair com 1 milhão, Gil. 1 milhão de votos por minuto pra ela sair", ironizou um segundo.





"Não vou segui-la. Não gostei da postura dela, quando foi pra jogarem as roupas do Davi na piscina, ela nem tentou impedir a Leidy. Pelo contrário, ajudou. Portanto, não seguirei ela e voto pra ela sair! Que ela seja feliz aqui fora e tenha muitas conquistas!", opinou uma terceira.

Após a repercussão, Gil do Vigor declarou que não era um mutirão para Raquele. "Não é sobre o BBB, nem mutirão. É apenas para seguirem ela, só isso! Se ela sair, que saia com um milhão", se defendeu.

No último domingo (17), a líder Giovana Lima indicou Beatriz ao paredão. Alane foi a mais votada da casa e Raquele foi a escolhida em consenso pelos membros do Tá na Mira, formando o paredão triplo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Segundo a enquete feita pela redação do Portal IG, Raquele deve ser eliminada do reality show, com 87,1% dos votos. Alane aparece como a segunda mais votada, com 8,9% dos votos, e Beatriz possui apenas 4% de rejeição do público.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente: