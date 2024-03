Reprodução/Globoplay Bin Laden é o "sapo" e Fernanda a princesa, no Castigo do Anjo do BBB 24

Fernanda e MC Bin Laden foram escolhidos para cumprir o Castigo do Monstro, no BBB 24, por Matteus que venceu a prova neste sábado (16). A dupla precisou se fantasiar como “Princesa e o Sapo”.

A dinâmica consiste em ocupar o lago na área externa da casa, um dos dois deve estar sempre de guarda. Fernanda, a princesa, ficará em cima da pedra, e Bin, o sapo, ficará na vitória-régia. Os dois vão se revezar até a noite de domingo (17).

Ao se encaminharem ao local do castigo pela primeira vez, Alane, rival de Fernanda no jogo, elogia o vestido da sister: “Que vestido lindo”. Bin Laden, que já está no castigo pela terceira vez, é o primeiro a ficar de guarda no local, acompanhado de Alane e Beatriz.