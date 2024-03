Reprodução/Globoplay Davi diz para Alane que vê maldade em Raquele

Davi, que está novamente fazendo plantão em frente ao Big Fone neste sábado (16), conversa com Alane sobre as atitudes de Raquele no BBB 24. Segundo ele, a doceira é do tipo que “se faz de sonsa” para ser esquecida pelos adversários e não receber votos.

“Todo mundo acha que ‘não voto na Raquele [porque ela é muito boazinha]’, mas é aquela questão, ela se faz de sonsa. Muito sonsa!”, diz o baiano.

A dançarina questiona se ele realmente pensa daquela forma e ele enfatiza: “Muito sonsa! Muito Sonsa! Ela fica no meio das pessoas, e fica fazendo joguinho, vota na gente e passa pela gente e dá bom dia, se faz de boazinha para a gente esquecer dela.”

“Me vetou e te botou monhequeira”, reflete Alane. “Ela fica fazendo o jogo dela, a estratégia dela, na manhota”, continua Davi.

Alane então aponta que não vê maldade na sister, e Davi rebate: “Eu vejo uma grande maldade nela!”

Raquele com poder fica diferente é nitido #BBB24 pic.twitter.com/ir2vBwAPsY — Melanciei 🍉 (@Melanciei) March 16, 2024