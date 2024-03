Reprodução / TV Globo BBB 24: noite tem divisão de Xepa e VIP e brother alegando traição

Após a vitória de Giovanna na prova do Líder, a noite seguiu com a divisão de casa entre Xepa e VIP, partipantes combinando voto e brother se sentindo traído por aliado.

Divisão Xepa e VIP

A nova Líder da semana, Giovanna, pode chamar três brothers para ficar no VIP com ela, o restante ficou na Xepa.

VIP: Giovanna, Raquele, Lucas Henrique e Pitel.

Xepa: Davi, Matteus, Isabelle, Leidy Elin, Alane, Beatriz, MC Bin Laden e Fernanda.

Líder Giovanna 👑 escolhe a nova divisão dos grupos VIP e Xepa: #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/kQelbYsxPN — gshow (@gshow) March 15, 2024

Planos para a Mira do Líder

Conversando com Lucas Henrique, Raquele e Pitel, Giovanna pondera as opções para colocar na Mira do Líder. A nutricionista afirma que caso sejam cinco pulseiras, a opção seria colocar em MC Bin Laden, ex-affair dela na casa.

Combinação de voto

Giovanna, Lucas Henrique, Pitel, Raquele, Fernanda, Leidy Elin e MC Bin Laden conversam no quarto Gnomo. Após a Líder da semana revelar que pretende colocar Beatriz no Paredão, o resto dos brothers combinam de votar em Davi. "Então, bora de Davi?", pergunta Pitel. "Davi futebol clube", responde Leidy Elin. "É a minha opção também", concorda Raquele.

🔥 O Quarto Gnomo já conta com a indicação da líder Giovanna na Beatriz e cogitam combinar votos em Davi.



Pitel: “Com quem vocês queriam ir? Tanto faz?”



Fernanda: “Pra mim tanto faz, se todos eles todo mundo diz que supostamente é Campeão, então não importa”



Pitel: “Então… pic.twitter.com/0lJ8ApxCed — ☄️🧩☄️ (@Dieralisson) March 15, 2024

Estreia no quarto do Líder

Após ganhar pela primeira vez a prova do Líder, Giovanna estreou no quarto do Líder, onde mostrou os familiares dos porta-retratos para Lucas Henrique, Pitel e Raquele. Depois, a nutricionista brindou com os aliados.

Davi lamenta não ser Líder

Davi quase ganhou o Líder pela segunda vez seguida. O baiano lamentou a derrota e Beatriz tentou animar o brother: "Às vezes Deus tem uma preparada pra você especial, entendeu? A sua, a da Isabelle. Tem que ter fé".

MC Bin Laden fica confuso com comentário de Lucas Henrique

Após Lucas Henrique levantar a hipótese de que o funkeiro estaria na Mira do Líder, o MC duvidou da aliança dele com o capoeirista. "Por que Lucas levantou a hipótese de colocar o alvo em mim sendo que ele é o meu parceiro?", questionou.

O cantor também se sentiu traído. "Esse bagulho foi um tiro nas costas", lamentou.

Bin tá se sentindo traído por Buda, ao que parece o brother citou ele como uma quinta opção de pulseira pra Giovanna, Bin entende ser opção mas não gostou da questão ser levantada por um "amigo" que sabemos que não é tão amigo assim. pic.twitter.com/p5u5obtIDR — MC BIN LADEN (@mcbinladen) March 15, 2024









