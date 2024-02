Reprodução Globoplay Wanessa Camargo, Raquele e Bin Laden no 'BBB 24'

Os ânimos dos confinados seguem aflorados no “Big Brother Brasil 2024”. Após um paredão surpreendente aos participantes e uma festa do líder marcada por brigas e até término, os brothers participaram da última prova do líder e o resultado mudou totalmente o andamento da competição.



Raquele campeã

Depois de disputar a fase final com Michel, a sister foi coroada como nova líder da casa. Para o Vip, ela escolheu os participantes Michel, Isabelle, Giovanna, Pitel, Fernanda e Rodriguinho.



Mais teorias!

O grupo autodenominado puxadinho, formado por Michel, Giovanna e Raquele, comemoraram o fato de Tadeu Schmidt, apresentador da atração, tê-los chamado dessa forma. Espectadores alegaram que eles acreditam estar sendo favoritos por isso.



Lucas se afasta de Bin Laden

Antes muito próximos no jogo, hoje os aliados parecem ter rompido a relação. Lucas, inclusive, repreendeu Yasmin. Isso porque a modelo contou ao MC que estava em um grupo com Wanessa, Leidy Elin e Lucas — que declarava jogar sozinho e não em grupo.

Buda fala que Yasmin acabou abrindo demais o jogo pra Bin Laden sem perceber. #BBB24 pic.twitter.com/7xXfYrSJWE — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 16, 2024



Yasmin se desculpa

Após ter exposto a união com outros brothers para MC Bin Laden, a filha de Luiza Brunet se desculpou.

Raquele descobre rivais

Assim que chegou no quarto da líder, a participante usou o recurso de descoberta dos votos que tinha recebido. Ela foi a mais votada por Deniziane, Alane, MC Bin Laden e também pelos já eliminados Pizane, Nizam e Marcus.

Raquele observa os brothers que votaram nela! #BBB24 pic.twitter.com/i936CXlbmo — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 16, 2024



Alane planeja contragolpe

Pensando que estará na berlinda dessa semana, a bailarina já declarou que, caso tenha contragolpe, puxará a bailarina Fernanda para o paredão.

Alane disse que poderia puxar a Giovanna no contragolpe:



"Eu não vejo movimentações da Giovanna no jogo. Mas isso é subestimar, vai que ela é uma grande jogadora e eu não sei?" #BBB24 pic.twitter.com/UbZasKkNVX — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 16, 2024



Mudança de rota?

Espectadores repercutiram uma fala de Rodriguinho, na qual o ex-Travessos diz ter sentido “dó” de Davi pelo baiano ter sido vetado da prova da liderança.

Pane no sistema! Rodriguinho disse que ficou com dó do Davi ter sido vetado: "Olhei a carinha dele... put* que pariu!" #BBB24 pic.twitter.com/hOKIOGDIWz — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 16, 2024

Rodriguinho disse que, por incrível que pareça, o único que ficou feliz com a liderança da Raquele foi o Davi, por conta da Isabelle #BBB24 pic.twitter.com/V8lM1xW2q6 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 16, 2024



Alvos definidos

Raquele pretende colocar as pulseiras de alvo do paredão em Deniziane, Alane e Matteus.

Raquele fala suas opções de voto:

1 - Deniziane

2 - Alane

3 - Matteus #BBB24 pic.twitter.com/AC39GyUEQ5 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 16, 2024



Barraco raíz?

Davi não passará pano para os desorganizados da Xepa! O brother, conhecido por cozinhar e limpar estando na Xepa ou no Vip, declarou: “Um bocado de preguiçoso que não lava prato, que larga rapadura em cima da bancada. Se eu ver, vou falar”.

Davi: "Essa Xepa que ta agora aí, um bocado de preguiçoso. Que não lava prato, que larga a rapadura em cima da bancada. Se eu ver agora eu vou falar... Né criar problema não, é falar. Essa Xepa ta cheio de gente que não faz porra nenhuma!" #BBB24 pic.twitter.com/j7VIiOALDM — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 16, 2024



Vão reatar?

Deniziane e Matteus terminaram ontem (15), mas os fãs já torcem por uma reconciliação. Na madrugada desta sexta-feira (16), eles protagonizaram um momento que viralizou.



“A gente não pode ser amigo e conversar?”, questionou Deniziane. “Pode! Mas não assim do jeito que tu faz, olhando para boca”, rebateu Matteus.

To achando que esse término de Matteus e Deniziane não dura 1 semana #BBB24 pic.twitter.com/kMCzDQhCuz — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 16, 2024



Brothers zoam corte de Michel

Michel foi alvo de piadas e brincadeiras por conta do novo corte de cabelo, feito pelo baiano Davi. O próprio Michel brincou com si mesmo e disse que o corte parecia uma “amêndoa”.

Michel: "Vocês são tudo amigo do cão, vocês são tudo falsa, eu perguntei se ficou ruim e vocês 'não', vocês falaram que tava bom" #BBB24 pic.twitter.com/zwYcpjUoWv — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 16, 2024



Davi aconselha Matteus

Após o término de Matteus e Deniziane, Davi aconselhou que o aliado mantivesse amizade com a ex. “É triste quando você termina um relacionamento com a pessoa e vira inimigo dela”, disse.

Davi fala sobre relacionamento e aconselha Matteus e Deniziane. #BBB24 pic.twitter.com/cITEaX3JMS — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 16, 2024



Mateus não gostou de opiniões

Incomodado com os comentários acerca da antiga relação com Deniziane, o brother se retirou no meio de uma conversa com Davi, Alane, Beatriz e a ex. “Só remoendo a mesma coisa. Já está decidido. Deu!”, contrariou.

Matteus pediu para pararem de falar da relação dele com Deniziane, que já foi decidido e deu. O brother se retirou da conversa. #BBB24 pic.twitter.com/yI2dpXPvy1 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 16, 2024



Na mira, Deniziane alega estar em paz

Sem saber que já está na mira de Raquele, a sister afirma sentir que vai ao paredão, mas que, mesmo assim, está em paz.

Deniziane sobre Paredão: "Tô achando que eu vou mas meu coração tá em paz" #BBB24

pic.twitter.com/0XpxxYYx6d — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 16, 2024





