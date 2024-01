Reprodução Pai de Vanessa Lopes entrega estado da filha: 'Recomendações médicas'

O empresário Alisson Ramalho apareceu nesta quarta-feira (31) para dar atualizações sobre o estado de Vanessa Lopes. A influenciadora desistiu do "BBB 24" e desde então vem fazendo tratamento psicológico para superar a participação no reality.

Através das redes sociais, Alisson revelou que a família está num local de praia, cercado de contato com a natureza. Na terça-feira (30), Vanessa foi flagrada em Ilhabela, litoral norte de São Paulo.

"Eu resolvi vim aqui rapidamente falar pra vocês como foram esses últimos dias, falar um pouquinho como está a evolução da Vanessa, o tratamento nesse momento, a gente continua seguindo aí 100% de todas as recomendações médicas, as recomendações foram trazê-la para um lugar onde tem a natureza, onde tenha praia, coisas que realmente ela gosta, se sinta bem, ela possa parecer, não é? Dar uma caminhada, ter um contato ali com a natureza, cuidar da saúde física e mental, psicomotora", explicou.

O pai da influenciadora também apontou que a filha segue se consultando com médicos. "A Vanessa [está] todos os dias fazendo aí as consultas dela e como eu falei seguindo toda a recomendação dos médicos, tá? Então obrigado a todos vocês. Num curto espaço de tempo, com certeza ela vai estar aí conversando com todos, voltando as atividades dela serão intensificadas agora das atividades físicas, vai dar tudo", completou.