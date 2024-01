Reprodução Gustavo e Laís Caldas criticam Fred Nicácio: 'Tudo enfia pauta racial'

Os influenciadores Gustavo Marsengo e Laís Caldas criticaram o ex-BBB Fred Nicácio nesta sexta-feira (26). Durante entrevista, o casal apontou que o médico aborda pautas raciais fora de contexto.

Em participação no programa Selfie Service, a dupla comentou sobre os participantes do Big Brother Brasil com quem eles ainda mantêm contato. Ao surgir o nome de Fred Nicácio, a dupla disse não ter relação com o médico.

"Ele é meio cansativo. Eu tenho medo de jogar um par ou ímpar com ele, ganhar, e ele me chamar de racista", disse Gustavo. "Pelo amor de Deus, bem cansativo. Tudo ele enfia pauta racial, e é casado com um branco, né?", ironizou Laís.

A fala repercutiu e chegou em outro ex-BBB. O ator Gabriel Santana criticou o posicionamento de Laís e Gustavo.

"Deixa eu ver se entendi… É sério que tentaram invalidar os posicionamentos do Fredão em pautas raciais por ele ser casado com uma pessoa branca?", questionou, indignado.

A ex-BBB Sarah Aline também criticou a fala do casal. "Todo dia é só mais um dia! Eu fico imaginando o que essas pessoas falam em roda de amigos sem câmeras ou programas. Tem que ter muita moral e pouquíssima compreensão social pra falar sobre racismo em uma fala tão racista. E com certeza estão sendo aclamados por pessoas brancas aplaudindo uma fala TÃO invasivo e enfim como essa, bom ficaria HORAS falando sobre essa questão", declarou.