Reprodução BBB 24: Wanessa assume música feita para Dado Dolabella; veja letra

Dia de revelações! Wanessa Camargo assumiu nesta quarta-feira (24) que a música "Não Resisto a Nós Dois", lançada em 2005, foi escrita para o ator Dado Dolabella. A dupla namorou no início dos anos 2000, se separou em 2004 e reatou em 2022, após 18 anos afastada.

Em conversa com Yasmin Brunet, Wanessa admitiu que a música "Não Resisto a Nós Dois" e "Metade de Mim" foram idealizadas para retratar a primeira fase do relacionamento dela com Dado.

"Na minha cabeça era muito impossível estar junto. Tá feito, sabe? Já foi, vai ficar como uma lembrança boa, um grande amor que passou", disse Wanessa, sobre como se sentia na época.

Wanessa assumindo que “Não Resisto a Nós Dois” e “Metade de Mim” eram músicas pro Dado, foi o motivo do meu colapso 🥹😮‍💨 #BBB24 pic.twitter.com/ynbedas4cz — any - #TeamWanessaCamargo 🌷 (@aprendizdemia) January 23, 2024

Veja a letra de "Não Resisto a Nós Dois":

Eu gosto de você

Eu penso em você

Eu só respiro você

Eu tento te esquecer

E te deixar pra lá

Mas não consigo, não dá

Sonhos perdidos

Que não saem do meu coração

Que vêm mesmo que eu diga não

Mas é só te ver

Pra enlouquecer

Faço tudo o que você quer

Vou me arrepender depois

Mas eu não resisto a nós dois

Ou não

[...]



Você é mel e sal

Você é o bem e o mal

Você me deixa sem sono

Sem ter você pra mim

Eu fico meio assim

Feito um cãozinho sem dono

[...]



Eu já me condenei

Por ser como eu sou

Mas já me perdoei

É por amor