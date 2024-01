Novo passo

Alane conversou com alguns brothers no quarto do Líder sobre o seu voto em Nizam, com quem se envolveu rapidamente no começo do jogo. Culpada pelo voto, ela se explicou: "Eu juro por Deus que pela primeira vez na minha vida inteira eu não botei homem na minha frente. Vou ficar orgulhosa disso", comentou ela.