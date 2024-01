Dragão

Um dos primeiros sinais que Vanessa Lopes acreditou estar recebendo informações dentro da casa foi através do dragão que fica na academia. Sozinha, ela montou algumas estratégias de jogo e se surpreendeu com movimentos do bicho. "Esse dragão quer me deixar louca de vez. Se alguém estiver brincando com isso, de verdade...", declarou ela.