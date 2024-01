Reprodução BBB 24: reação de participantes após a saída de Pizane diverte a web

Lucas Pizane deu adeus ao prêmio milionário de "BBB 24" nesta terça-feira (16)! A saída do brother, embora triste, divertiu os internautas do X, antigo Twitter. O motivo da risada compartilhada se deve as reações dos participantes que ficaram.

É possível apontar que os participantes da casa mais vigiada não apostavam na permanência de Davi, que atingiu o favoritismo de 63,21%. Lucas Pizane foi o menos votado, atingindo apenas 8,35%.

Mais cedo, a influenciadora Vanessa Lopes chegou a torcer para que o motorista de aplicativo deixasse o programa. Davi esteve envolvido em uma briga com Nizam nos últimos dias e os colegas apostavam que o temperamento o eliminaria.

a vanessa lopes INCRÉDULA quando tadeu anunciou a saída do pizane #BBB24 pic.twitter.com/2R7njmCAz8 — matheus (@whomath) January 17, 2024









a vanessa lopes sabendo que o pizane saiu KKKKKKKKKK A CARA pic.twitter.com/4ZwjhlVMxg — sari (@folkgirls) January 17, 2024