Reprodução Deniziane

A integrante do grupo Pipoca do "BBB 24" Deniziane já causou o primeiro viral da temporada. A nova sister provocou uma reação inusitada da produção do programa ao citar que já fez uma remodelação glútea.

Em contagem regressiva para a estreia do reality show, a Globo está publicando trechos da entrevista com os participantes selecionados. Especificamente, o de Deniziane conseguiu viralizar entre os internautas do X, antigo Twitter.

O motivo disso é que houve uma pequena confusão durante a conversa da fisioterapeuta com Boninho e outros responsáveis pelo programa.

Ao mencionar que fez o procedimento, a mineira induziu que iria mostrar o resultado do glúteo. Imediatamente, ela foi barrada pela equipe. O cômico é que Deniziani percebeu o mal-entendido e enfatizou que não iria mostrar a "bunda".

a deniziane querendo mostrar a bunda pra produção jesus esse elenco só tem maluco kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/9WiQ1ilFqO — rafa. (@ixsrafa) January 7, 2024









Mas o que é a remodelação do glúteo?

"É um procedimento que vem se aprimorando ao longo dos anos. Atualmente são feitos com bioestimuladores, um tipo de ácido hialurônico mais concentrado e com maior quantidade, e tem duração aproximadamente de um ano/um ano e meio", conta o ex-presidente regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Dr. Luiz Haroldo Pereira.

O procedimento vem ganhado destaque cada vez mais, entretanto, exige um investimento alto, onde o resultado não é duradouro. Segundo o médico, o valor da remodelação de glúteo é de aproximadamente R$ 20 mil.

"É um procedimento que traz um resultado muito bom na hora, principalmente se você fizer no tempo certo, não deixando os efeitos da celulite ou flacidez se agravarem tanto. Mas como a maioria dos procedimentos, não é permanente", enfatiza o especialista.